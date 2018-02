Actieplan tegen tienerpooiers werkt nog niet 19 februari 2018

Het beleid dat tienerpooiers in ons land moet aanpakken, faalt. Dat zeggen Child Focus en vzw Payoke, nu blijkt dat er vorig jaar 40 nieuwe dossiers geopend zijn van jonge meisjes die in de prostitutie terechtkwamen door tienerpooiers, en steeds dezelfde namen van slachtoffers opduiken. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zette twee jaar geleden een actieplan op poten om de strijd tegen tienerpooiers aan te gaan, nadat Child Focus de problematiek uit de doeken deed. Maar ondanks grotere budgetten en extra plaatsen in instellingen, pleit Child Focus voor meer: aangepaste vluchthuizen, een centraal meldpunt met nationale informatiedoorstroming en een grotere rol voor Justitie en Binnenlandse zaken.

