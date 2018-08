Actief Interim trekt naar Oostenrijk 08 augustus 2018

Actief Interim heeft een 80%-belang verworven in zijn Oostenrijkse sectorgenoot Jobmade Personal Service, meldt 'De Tijd'. Dat is een relatief kleine speler, met negen kantoren en een omzet van 36,4 miljoen euro. De Oostenrijkse uitzendgroep werkt samen met 400 klanten, waaronder liftenspecialist Schindler en snoepfabrikant Haribo. Actief Interim zet daarmee zijn eerste stappen in Oostenrijk, nadat het de laatste jaren ook al sterk groeide in Nederland (met de overname van TiP Personeelsdiensten en Tence) en Duitsland (AB Zeitpersonal, TimeCraft en ISU). Bij onze noorderburen telt de Limburgste uitzendgroep intussen een dertigtal kantoren, bij onze oosterburen zijn dat er intusssen al meer dan 80 en in België 70. Actief Interim zette vorig jaar in totaal 540 miljoen euro omzet in de boeken, waar het 42 miljoen euro bedrijfswinst en 14,4 miljoen euro nettowinst wist te puren. Hoeveel Actief Interim precies neertelt voor het meerderheidsbelang in Jobmade Personal Service is niet bekend.

