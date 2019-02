Actie in Vilvoorde lokt twee klimaatbrossers 15 februari 2019

In Vilvoorde ligt de jeugd nog niet écht wakker van de opwarming van het klimaat. Ze lieten alleszins de oproep van 'Youth for Climate Vilvoorde' om voor de nieuwe klimaatmars in Brussel al te verzamelen op de plaatselijke Grote Markt aan zich voorbijgaan: amper twee 'klimaatbrossers' dienden zich aan. "Het leeft wel, maar het is heel moeilijk om mensen mee te krijgen", zegt Jonas Soete van 'Youth for Climate Vilvoorde'. (DBS)