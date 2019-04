Exclusief voor abonnees Acteurs Hoofdzaken 06 april 2019

00u00 0

Bekentenis: ik praat niet altijd zo raar. Dat doe ik alleen voor m'n werk. En m'n werk is nu eenmaal acteren. Laten geloven dat je iemand anders bent. Daarvoor gebruik je trucjes. Dat doen alle acteurs. Of dacht u soms dat Marlon Brando thuis met proppen katoen in z'n mond liep te mompelen? Dan duurde het ongetwijfeld een halfuur eer z'n tafelgenoten doorhadden dat hij eigenlijk zei: 'Geef de appelmoes eens door', en tegen die tijd was de appelmoes koud, en z'n kip en kroketten ook, dus Marlon zou wel gek zijn geweest als hij dat had gedaan, want hij hield niet van koude kroketten.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen