Exclusief voor abonnees Acteurs mogen zich 'moeien' van Jambon 15 november 2019

00u00 0

Honderden kunstenaars, onder wie acteurs als Michael Pas, An Miller, Tom Van Dyck en Peter Van den Eede, zijn gisteren naar het Vlaams Parlement getrokken om te protesteren tegen de besparingen in de cultuursector. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deed hen een opvallend voorstel: "Als jullie overeenkomen en een betere opdeling vinden binnen de budgetdoelstelling die we voor ogen hebben, ben ik bereid om in debat te gaan." De artiesten mogen zich met andere woorden 'moeien' met waar er precies gesnoeid wordt. De totale som die bespaard moet worden, staat wel vast.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu