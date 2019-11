Exclusief voor abonnees Acteurs 'Band of Brothers' op 75 jaar Ardennenslag CHECK-IN 30 november 2019

Over twee weken is het 75 jaar geleden dat in de Oostkantons 'The Battle of the Bulge' losbarstte, het laatste offensief van de nazi's om de geallieerden in het westen de pas af te snijden richting Duitsland. Dat belangrijke Ardennenoffensief wordt drie dagen lang herdacht tijdens het Nuts Weekend van 13 tot 15 december in het Bastogne War Museum. 'Nuts!' ('Loop naar de hel!') was het schriftelijke antwoord dat de Amerikaanse generaal McAuliffe gaf toen de Duitsers zijn 101ste luchtlandingsdivisie vroegen zich over te geven. Drie dagen lang zijn er in Bastenaken meet & greets met vijftien veteranen die in de streek vochten, komen Amerikaanse historici lezingen geven en vindt er een groot klank- en lichtspektakel plaats. Daarnaast is er een reconstructie te zien van een straat in Bastenaken, net zoals veel militaire voertuigen die deelnamen aan het offensief. Er komen zelfs twee acteurs uit de iconische tv- serie 'Band of Brothers' op bezoek: Matthew Leitch en Shane Taylor.

