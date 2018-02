Acteur Sam Louwyck vierde keer veroordeeld voor dronken rijden 10 februari 2018

Sam Louwyck (51) is in de politierechtbank veroordeeld voor dronken rijden. Na een feestje in Oostende werd de West-Vlaamse acteur, vooral bekend als 'den Hollander' in 'Eigen Kweek', op 6 mei vorig jaar betrapt met 1,4 promille. Hij kwam zich persoonlijk verontschuldigen tegenover de rechter. "De laatste maanden ben ik in positieve zin geëvolueerd. Ik besef dat ik in zo'n staat niet meer in een auto moet stappen", zei Louwyck, die al voor de vierde keer werd veroordeeld voor geïntoxiceerd rijden. "Voor mij is dat natuurlijk heel slechte publiciteit. Maar voor de duidelijkheid: ik neem dit zeker niet lichtzinnig op." Toen de rechter vroeg of het geen idee was op mee te doen aan Tournée Minerale, viel de Bruggeling even uit de lucht. "Uiteraard weet ik wat dat is. Maar ik was even overdonderd", lachtte de acteur achteraf. Intussen is Louwyck, die zijn vader verloor bij een vliegtuigcrash, bijna klaar met zijn pilootopleiding. "Daarvoor geldt een absolute nultolerantie op vlak van drank. Schrijf maar op: ze zien mij nooit meer in de rechtbank." (MMB)

