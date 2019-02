Acteur overleden die Hitler gestalte gaf in 'Der Untergang' 18 februari 2019

De Zwitserse acteur Bruno Ganz is op 77-jarige leeftijd gestorven. Hij was bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Adolf Hitler in de film 'Der Untergang' uit 2004. Ganz begon zijn carrière als theateracteur, maar halfweg de jaren 70 legde hij zich toe op films. In de verfilming van 'Die Marquise von O.' uit 1976 speelde hij de Graaf, één van de hoofdrollen. Later volgden nog vertolkingen in onder meer de horrorfilm 'Nosferatu' (1978) en het politieke drama 'Die Fälschung' (1981). Maar grote internationale bekendheid kwam er dus met zijn rol in 'Der Untergang', over de laatste dagen van Hitler. Vorige zomer zou Ganz tijdens de Salzburger Festspiele nog de rol van verteller op zich nemen in de Mozart-opera 'Die Zauberflöte', maar dat lukte niet meer. Op dringend doktersverzoek zegde hij toen af. Ganz stierf zaterdag in Zürich aan kanker.

HLN