Acteur krijgt 1,3 miljoen voor herwerkte Spacey-film, actrice 1.000 euro 00u00 0

De verloning voor de nieuwe opnames van 'All The Money In The World' heeft heel wat ophef veroorzaakt in Hollywood. Die 'reshoot' moest gebeuren nadat voormalig hoofdrolspeler Kevin Spacey van seksueel misbruik beschuldigd en uit de film geschrapt werd. Regisseur Ridley Scott beweerde dat zijn acteurs gratis naar de set terugkeerden. Maar acteur Mark Wahlberg zou toch 1,3 miljoen euro aan de nieuwe opnames overgehouden hebben, tegenspeelster Michelle Williams kreeg amper 1.000 euro onkostenvergoeding. "Ik zei dat ze mijn salaris mochten hebben, mijn vakantiedagen, wat ze maar wilden. Want ik waardeerde het zo dat ze er zoveel moeite voor deden", zei Williams daar in een eerder interview over. (CMA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN