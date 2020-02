Exclusief voor abonnees Acteur Hugo Van den Berghe (76) overleden 25 februari 2020

Acteur en regisseur Hugo Van den Berghe is zondag op 76-jarige leeftijd overleden in De Haan. Van den Berghe debuteerde bij Toneel Vandaag in Brussel, waar hij bevriend raakte met Hugo Claus. Vanaf 1966 speelde hij bij NTGent en in de jaren 90 werd hij er ook directeur. Bij het grote publiek was Van den Berghe vooral bekend van tv-producties als 'Beschuldigde, sta op', 'De Vorstinnen van Brugge', 'Moeder, waarom leven wij?', en hij had rollen in 'Aspe', 'Kinderen van Dewindt', 'Spoed', 'Heterdaad' en 'Flikken'. In zijn beginperiode presenteerde hij het jeugdprogramma 'Tienerklanken' op de openbare omroep en later 'Sanseveria' op VTM. De acteur was getrouwd met actrice Blanka Heirman.