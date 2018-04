Acteur Bill Cosby (80) schuldig aan seksueel misbruik 27 april 2018

Acteur Bill Cosby (80) is schuldig bevonden aan het misbruik en drogeren van een vrouw in zijn eigen woning, nu 14 jaar geleden. Dat heeft een twaalfkoppige jury in de Amerikaanse staat Pennsylvania gisteren beslist. De komiek werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn definitieve straf, maar

