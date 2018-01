Acolatse sluit weer aan STVV op stage in La Manga 00u00 0

Na een ontbijt met de supporters volgde een ochtendtraining. Manager Philippe Bormans en Takayuki Yajima, de nieuwe financële baas, keken aandachtig toe. Acolatse sloot voor het eerst opnieuw aan bij de groep. Kotysch en Antunes deden het wat rustiger aan en kropen samen met Gueye (buikspieren) op de fiets. Charisis (pubalgie) bleef in de fitness. In de namiddag kregen de Kanaries vrij. Sommigen trokken naar de golfcourt, anderen woonden de oefenmatch Anderlecht-Heerenveen bij of bleven op de kamer. Igor Vetokele stapt vandaag al op het vliegtuig, een dag vroeger dan de anderen dus. Hij studeert rechtspraktijk en moet morgen examen afleggen

