Acolatse naar STVV 25 juni 2018

Elton Acolatse (22) ruilt Club Brugge definitief voor STVV. De Nederlandse winger tekende een contract voor drie jaar op Stayen. Vorig jaar was hij er al actief op huurbasis, maar kwam hij er wegens blessurelast weinig aan spelen toe. Na het seizoen keerde hij terug naar Club waar hij nog een contract had tot medio 2021. Nu krijgt hij dus een nieuwe kans op Stayen. De Frans-Haïtiaanse spits Duckens Nazon paste voor de oefenmatch tegen Wellen wegens een contractuur. Er lijkt schot te komen in de visumprocedure van middenvelder Ibrahima Sory Sankhon uit Guinee. STVV rekent nog op Yohan Boli, de spits die afgelopen seizoen in conflict lag met De Roeck. De knie van Kotysch werd behandeld met een plasmaspuit om genezing te bevorderen. (SJH)

