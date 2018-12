ACOD wil oplossing voor personeelstekort in noodcentrales 13 december 2018

Het ACOD eist een structurele oplossing voor het personeelstekort in noodcentrales. Het meest acute probleem stelt zich in de Leuvense centrale, die verantwoordelijk is voor noodhulp aan meer dan 1 miljoen personen. Slechts 15 mensen bemannen voltijds de 101-noodlijn, terwijl het kader er 28 voorziet. Ook andere centrales in bijvoorbeeld Gent, Antwerpen, Luik en Hasselt zijn onderbemand. De vakbond wil snel een gesprek met binnenlandminister De Crem. Volgens Jo Schelstraete van het ACOD is er wel een wervingsreserve van 76 personen, maar duurt het in de praktijk te lang tot Financiën de toestemming geeft om hen aan te nemen. Daarna moeten ze nog een opleiding van 1,5 jaar volgen.