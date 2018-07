ACOD start stakingsreeks tegen Homans 30 juli 2018

De socialistische vakbond ACOD organiseert vandaag "een verwittigingsstaking" op de sluis van het West-Vlaamse Menen. "De start van een reeks acties en stakingen die zich niet alleen zal beperken tot bruggen en sluizen", luidt het. De acties zijn gericht tegen de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaamse overheidspersoneel, die volgens ACOD "iedereen zullen treffen". Zo zullen statutairen na dertig ziektedagen op 65% van hun loon vallen, waar dit nu 100% is. "Dat zal ook een lager pensioen als gevolg hebben", klinkt het. ACOD stoort zich vooral aan de aanpak van minister van Ambtenarenzaken Homans (N-VA). "In haar beleidsbrief had ze aangekondigd dat ze contractuele en statutaire ambtenaren naar elkaar ging laten toegroeien. Er stond echter niet in dat dit zou gebeuren door statutairen te beroven."

HLN