ACOD dreigt weer met staking 22 november 2018

00u00 0

De socialistische overheidsvakbond ACOD verwerpt een nieuw voorstel van minister Liesbeth Homans (N-VA) over het statuut van de Vlaamse ambtenaren. De vakbond dreigt met het hernemen van de acties indien de minister geen gehoor geeft aan hun eisen. Homans onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg. "De minister mag het statuut van de contractuelen verbeteren, maar raken aan de statutairen zullen we nooit aanvaarden", klinkt het. (IVDE)