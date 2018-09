ACOD breidt blokkade sluizen nog uit 04 september 2018

De socialistische vakbond ACOD heeft de blokkade van sluizen nog wat uitgebreid. Zondagavond blokkeerden ze al de sluizen in Wijnegem, Hasselt, Diepenbeek en Ham, uit onvrede over de hervorming van het (Vlaamse) ambtenarenstatuut. Gisterochtend breidde de actie uit naar Evergem en Oudenaarde. "Hierdoor was er geen binnenvaartverkeer meer mogelijk naar de haven van Antwerpen en naar Nederland", aldus de vakbond. Ook de haven van Gent ondervond hinder. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) is kwaad. "Dat men al staakt voor de voorziene onderhandelingen, is onbegrijpelijk", klinkt het. "Er zijn, op vraag van de vakbonden, pas gesprekken op 24 september. Maar als de bonden vroeger willen starten, zijn wij daartoe bereid."

