Ackermans & van Haaren stapt uit Atenor 14 maart 2018

Na meer dan 20 jaar stapt Sofinim, het investeringsvehikel van Avh, uit het kapitaal van projectontwikkelaar Atenor. De Antwerpse groep wil zich in de toekomst meer concentreren op een kleiner aantal participaties, en verkoopt haar 10,5%-belang voor 26,7 miljoen euro. Dat komt neer op een verkoopprijs van 45 euro per aandeel of zowat 5% lager dan de slotkoers van gisteravond. Op de verkoop realiseert AvH een meerwaarde van 8,7 miljoen euro. Het belang wordt verdeeld onder de vier overige referentie-aandeelhouders van Atenor. Dat zijn CEO Stéphan Sonneville, 3D (holding van de familie Donck), Alva (holding van de familie Vastapane) en de Luxemburgse holding Luxempart. Door de aankoop houden zij een belang van 47,08% in Atenor in handen. De rest van de aandelen zit verspreid onder het brede publiek, Atenor bezit zelf 3,4%.

