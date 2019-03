Ackermans & van Haaren boekt mooie meerwaarde 16 maart 2019

Ackermans & van Haaren (AvH) verkoopt zijn participatie van 71,72% in het Franse HPA, de moedermaatschappij van de uitbater van woonzorgcentra Residalya. Als de transactie met succes wordt afgerond, heeft de holding zicht op een meerwaarde van 105 miljoen euro. Residalya behoort tot de top tien op de Franse markt van private woonzorgcentra. Het omvat een netwerk van 35 sites, met een capaciteit van 2.630 bedden. Daarnaast bezit het ook een kinderdagverblijf met 50 plaatsen. AvH nam in 2016 een meerderheidsbelang in de onderneming. Bij de verkoop ervan aan branchegenoot DomusVi zal de holding 165 miljoen euro aan cash ontvangen, meteen goed voor een meerwaarde van 105 miljoen euro na nauwelijks drie jaar. Op de Brusselse beurs dikte de koers van AvH met 0,74% aan tot 136,80 euro. KBC Securities verhoogde zijn advies van 'houden' naar 'bijkopen'. Het koersdoel bleef op 150 euro gehandhaafd.

