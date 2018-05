Ackermans & van Haaren blijft overeind 26 mei 2018

00u00 0

"CFE struikelt over zijn schuld, maar Ackermans & van Haaren blijft overeind", schrijven de analisten van KBC over de kwartaalresultaten. Want naast de resultaten van zijn bouw- en baggerdochter had de Antwerpse investeringsmaatschappij ook updates in petto over de andere participaties. Die leverden weinig verrassingen op. Bij financiële spelers Delen Private Bank en Bank J. Van Breda zitten de beheerde vermogens op recordniveaus, bij de holding Sipef moeten investeringen in de uitbreiding van zijn palmolieplantages tot meer productie gaan leiden en ook de vastgoedtak boert goed, met onder meer dubbel zoveel nettowinst voor Leaseinvest Real Estate (6,9 miljoen euro). Ackermans & van Haaren is er naar eigen zeggen dan ook gerust in dat de rest van het jaar vlot zal verlopen. Degroof Petercam schroeft desondanks zijn advies voor de Antwerpse investeringsmaatschappij terug van 'kopen' tot 'houden'. "Operationeel loopt alles volgens verwachting tot positief, maar het koersdoel van 160 euro laat nog slechts 5% opwaarts potentieel", klinkt de uitleg.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN