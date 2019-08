Exclusief voor abonnees Ackermann wint, Stuyven 5de 30 augustus 2019

Pascal Ackermann boekte een klinkende zege in de eerste rit van de Deutschland Tour. Dat maakt weer een zege erbij voor Bora-hansgrohe - nummer 44 al dit seizoen. In Halberstadt werd Jasper Stuyven vijfde. Dat had misschien beter gekund, maar deze week komt er nog wel een kans, gokt hij. Stuyven is net terug van een hoogtestage van drie weken in Sankt-Moritz. Hij wil graag naar het WK en dan wil hij niets aan het toeval overlaten. "Ik weet dat het moeilijk wordt. Ik kan zomaar dertien namen noemen van Belgen die goed rijden en aanspraak maken op een selectie. Als ik hier een rit kan winnen, bewijs ik dat ik op de goede weg ben. In mijn voordeel is dat ik al bewezen heb dat ik een modelploegmaat kan zijn op een WK." (MG)

