Ackermann valt, primeur voor Démare 22 mei 2019

En op dag tien van de Giro had Arnaud Démare (Groupama-FDJ) zijn ritsucces beet. Het allereerste in de Giro, na twee zeges in de Tour. Niets wat zijn treintje, met Sinkeldam, Ludvigsson en Guarnieri, van het spoor kon duwen. Ook geen valpartij van paarsetruidrager en tweevoudig ritwinnaar Pascal Ackermann onder de boog van de slotkilometer. De Duitser hield er gelukkig enkel een zwaar geschaafde en gescheurde rechterflank aan over, maar zag Démare in het puntenklassement wel naderen tot op één luttel punt. "Het was een sprint zoals ik ze graag rijd", aldus de Fransman. "Vroeg op kop, perfect gelanceerd aan 70 à 72 km/u." In tegenstelling tot Ewan en Viviani hoopt Démare wel door te gaan tot Verona. (JDK)