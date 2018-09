Ackermann twee keer te sterk voor Démare BRUSSELS CYCLING CLASSIC & GP FOURMIES 03 september 2018

Eén dag na zijn overwinning in de Brussels Cycling Classic, won de Duitse kampioen Pascal Ackermann (24) zondag ook de GP Fourmies in Frankrijk. Ackermann was twee keer de sterkste in de sprint, twee keer vond hij de Franse kampioen Arnaud Démare op zijn weg. Démare verloor zaterdag in Brussel, zij het niet door eigen schuld. De Fransman werd gehinderd door een valpartij, waar Ackermann ongehinderd doorheen kon. Hij won met grote voorsprong.

