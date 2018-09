Achttien gewonden bij migratiebetogingen in Duitsland 03 september 2018

Bij de betogingen in de Oost-Duitse stad Chemnitz zijn achttien mensen gewond geraakt, onder wie drie politieagenten. Er werden vernielingen aangericht, er was sprake van weerspannigheid tegen de politie en van het "gebruiken van kentekens van organisaties die in strijd zijn met de grondwet". Zaterdag was er in de stad een mars tegen immigratie, die georganiseerd werd door de extreemrechtse partij AfD en de antimoslimbeweging Pegida. Die bracht meer dan 4.500 mensen op de been. Een tegenbetoging, voor vrede en tegen racisme, telde meer dan 4.000 deelnemers die slogans als "Chemnitz nazi-vrij" scandeerden. De politie zette 1.800 manschappen in, maar kon niet verhinderen dat een 20-jarige Afghaan na de demonstraties aangevallen werd door vier gemaskerde mannen. De politie onderzoekt of hij gemolesteerd werd door deelnemers van de manifestaties.

HLN

