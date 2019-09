Exclusief voor abonnees Achtste keer betrapt onder invloed van alcohol: drie jaar alcoholslot 06 september 2019

00u00 0

Een 45-jarige automobilist uit Wervik is donderdag door de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro omdat hij in Menen een ongeval had met 2,4 promille alcohol in het bloed. Het is zijn achtste veroordeling. Hij mag de komende drie jaar ook niet zonder alcoholslot rijden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis