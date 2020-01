Exclusief voor abonnees Achtste bombrief gevonden in Nederland in week tijd 06 januari 2020

Voor de achtste keer in één week tijd is in Nederland gisteren een bombrief aangetroffen, deze keer in een postsorteercentrum van PostNL in Rotterdam. In de envelop zat een explosief, dat vrij snel onschadelijk gemaakt kon worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De bombrief zag er net zo uit als de eerdere bombrieven die al op verschillende plaatsen in Nederland werden aangetroffen. De envelop had opnieuw een adressticker van het Centraal Invorderings Bureau. Wie de brieven heeft verstuurd en wat het motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario's, waaronder ook afpersing. Het Centraal Invorderings Bureau zou niets met de brieven te maken hebben. (IBO)