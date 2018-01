Achtervolging voor laserstraal op politieheli 29 januari 2018

Een 25-jarige Roemeen is opgepakt omdat hij vanuit zijn auto met een laserstraal op een politiehelikopter scheen. De piloot vloog naar de landingsplaats op de luchthaven van Zaventem. Hij zag dat de straal uit een auto kwam en besloot de wagen te achtervolgen. De lokale politie hield de auto tegen en arresteerde de man. "Hij kreeg meteen een snelle dagvaarding, waarna hij is vrijgelaten", zegt het parket van Halle-Vilvoorde. "Eind februari moet hij voor de correctionele rechtbank verschijnen voor het bezit van een verboden wapen (de laserpen, red.) en het opzettelijk in gevaar brengen van het luchtverkeer." (SRB)