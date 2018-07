Achtervolging stopt niet meer aan de grens 23 juli 2018

Het politiewerk eindigt niet langer aan de landsgrenzen met Nederland en Luxemburg. Dat wordt vandaag vastgelegd in een nieuw politieverdrag met de drie Benelux-landen. Criminelen kunnen achtervolgd worden over de grenzen heen, nummerplaten van gestolen en verdachten nummerplaten kunnen in de drie landen gecontroleerd worden en speciale eenheden kunnen ook op een ander grondgebied ingezet worden. "Criminelen waanden zich vaak ongrijpbaar als ze simpelweg de grens overstaken, maar dat is nu gedaan", zo vat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het politieverdrag samen. (KAV)