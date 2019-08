Exclusief voor abonnees Achtervolging op Fransen eindigt met crash langs E17 20 augustus 2019

00u00 0

Een achtervolging door de politie vanuit De Pinte is zondagavond rond halfelf aan de afrit van de E17 in het West-Vlaamse Deerlijk met een crash geëindigd. Twee politie-inspecteurs en de vluchtende Franse automobilist raakten gewond. Vier Fransen konden opgepakt worden. Rond 22u wou de lokale politie in De Pinte twee voertuigen met Franse nummerplaat controleren vanwege hun verdachte rijstijl. Bij de controle sloegen beide wagens op de vlucht. Eén voertuig met drie Franse inzittenden kon vrijwel meteen onderschept worden, maar de Franse automobilist achter het stuur van een Renault Clio kon de E17 richting Kortrijk oprijden en aan hoge snelheid wegscheuren. De start van een dolle achtervolging door de politie. Aan de afrit van de E17 in Deerlijk eindigde die. De Franse wagen knalde op een politiecombi. Waarom de Fransen precies wegvluchtten, moet uit de verhoren blijken. (LSI/DJG)

