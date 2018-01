Achtervolging eindigt met crash op E19 19 januari 2018

00u00 0

In Rumst is de achtervolging op vier inbrekers geëindigd met een spectaculaire crash. De daders werden opgemerkt in een woonwijk door een alerte buurtbewoner. Het viertal sloeg op de vlucht, maar werd snel door de politie opgemerkt, waarop de achtervolging werd ingezet. Die eindigde even later op de E19, waar de inbrekers via een inham in de middenberm rechtsomkeert probeerden te maken. De wagen knalde frontaal tegen een betonnen muurtje. Vier inzittenden sloegen vervolgens op de vlucht. Een politiehelikopter en speurhonden kwamen de agenten ondersteunen. Twee verdachten werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. De twee anderen zijn nog spoorloos. (TVDZM)