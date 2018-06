Achtervolging eindigt met crash in woonkamer bejaard koppel 18 juni 2018

Een chauffeur die achtervolgd werd door de politie, is in de woonkamer van een bejaard koppel in Vrasene gecrasht. In Sint-Niklaas zagen agenten een Audi met een Nederlandse nummerplaat, die niet aan die wagen toebehoorde. Toen de agenten hem wilden controleren, scheurde de chauffeur weg. Bij het afslaan boorde hij zich in de gevel van Willy Van Goethem (76) en Jacqueline Camerier (77). "Het huis had wel kunnen instorten na zo'n klap", zegt Willy. De kater van het koppel overleefde het drama niet. "Hij sliep op het matje voor de deur en heeft wellicht brokstukken of de auto over zich gekregen. De dierenarts moest hem doen inslapen." Volgens het parket vluchtte de chauffeur weg omdat hij zonder rijbewijs reed.

