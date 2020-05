Exclusief voor abonnees Achterklap troef VOORGELEZEN 16 mei 2020

'Wie is de moordenaar in ons midden?'. Zo luidt de baseline van 'Het gerucht', een prima doorleesthriller met een goed gevonden uitgangspunt: wat als een heel dorp gaat zoeken naar een veroordeelde misdadiger die, onder een nieuwe identiteit, mogelijk om de hoek woont? Alleenstaande moeder Joanna vangt die roddel op het schoolplein op en wil per se weten wat ervan aan is. Zeker omdat de verdachte als kind ooit een ander kind neerstak . Aan plottwists geen gebrek, maar 'Het gerucht' gaat al evenzeer over het gevaar van roddels en achterklap en hoe ze relaties kunnen vergiftigen. Volgens Paula Hawkins, de successchrijfster van 'Het meisje in de trein', houdt 'Het gerucht' je tot de laatste pagina aan het gissen. Alleen had dat definitieve einde, na al twee semi-eindes, misschien niet gehoeven.

