Achterbaks 28 juli 2018

00u00 0

Een achterbaks iemand roddelt en konkelfoest graag achter andermans rug en dat mag je gerust letterlijk nemen. Volgens het Genootschap Onze Taal betekent 'bak' ook letterlijk 'rug': "De precieze herkomst is niet bekend. Mogelijk hebben we het geleend uit een Scandinavische taal. Ook het Engelse 'back' is ermee verwant", klinkt het. "Achterbaks betekent dus letterlijk 'achter de rug'. Daaruit ontstond later de figuurlijke betekenis 'buiten het zicht van anderen' of 'stiekem'. (StV)