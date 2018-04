Achter én op de sticker: dan ga je blozen 19 april 2018

Het Rode Kruis start vandaag de jaarlijkse stickeractie en trapte die campagne gisteren af met een opmerkelijke actie. Stripfiguur Robbedoes, die dit jaar de stickers siert, trok persoonlijk naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block om haar de eerste exemplaren te overhandigen. De Block, zelf op de plaatjes te zien, kon haar figuurtje best smaken. "Ik mocht eerder al een rolletje spelen in Kiekeboe, maar ik ben zeer blij dat ik nu te zien ben als vrijwilliger voor Het Rode Kruis. Het is bovendien merkwaardig goed getekend." De stickeractie loopt nog tot en met 3 mei. Eén exemplaar kost 5 euro en de opbrengst gaat naar één van de 241 lokale afdelingen.

