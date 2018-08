Achter een succesvolle politica staat... een bekende papa 24 augustus 2018

Nee, het is niet makkelijk om bekendheid te krijgen als gloednieuwe kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat weet ook An-Sofie Maes (24), kandidate voor Lijst Burgemeester in het Limburgse Lommel. En dus vroeg ze even aan papa Peter - coach van eersteklassevoetbalclub Lokeren - om mee op de foto te gaan voor haar campagnebeelden. Elk duwtje in de rug is nodig voor de lijst van burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a), want de partij kwam er in juni in opspraak nadat schepen Annick Berghmans beschuldigd werd van betrokkenheid bij een plofkrakenbende. Op de vraag of hij een socialist is, antwoordde Peter Maes dat "een vader zijn dochter moet steunen". (DSS)

