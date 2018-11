Achter de schermen van 'De Rotonde': over dode Sergio en de snorkel van Axel 09 november 2018

'De Rotonde', het Radio 2-programma waarin Christel Van Dyck elke zondag een BV ontvangt voor een openhartig gesprek over de belangrijke keuzes en gebeurtenissen in zijn of haar leven, bestaat nu ook in boekvorm. Daarin gunt de presentatrice ons samen met haar producer Veerle Segers een blik achter de schermen van de opnames die al vijf seizoenen lang plaatsvinden in hotel De Rotonde in Westende. Zo komen we te weten dat zanger Sergio even dood werd gewaand en dat acteur Axel Daeseleire de enige gast was die ooit zijn zwemgerief, inclusief snorkel, meenam. En dat er speciaal voor Philippe Geubels balletjes in tomatensaus werden gemaakt om hem gunstig te stemmen. Met gemiddeld 800.000 luisteraars is 'De Rotonde' één van de absolute sterkhouders van Radio 2. (CD)

