Achter de schermen van de dierenkliniek 29 april 2020

20.000 dieren worden er jaarlijks behandeld op de faculteit diergeneeskunde van de UGent in Merelbeke. Een behoorlijk indrukwekkend aantal, maar er staan wel 2.000 studenten klaar om ze op te vangen. Ook nu weer bieden de makers van 'Spoed 24/7' en 'Politie 24/7' een blik op het leven op de campus, met behulp van vaste camera's die 24 uur per dag en zeven dagen op zeven draaien. In de eerste aflevering vanavond wordt onder meer het hondje Apso binnengebracht. De vijf maanden oude puppy is er erg aan toe, want hij kreeg die ochtend een trap van een paard. Net als in de andere seizoenen worden ook de studenten weer gevolgd. Zo assisteert Eva vanavond bij een kijkoperatie.

