Achter de schermen van Chinese luxehuwelijken

Elke week komen er in China gemiddeld twee miljardairs bij, en die spenderen hun fortuin graag aan chique villa's, blitse wagens en... luxueuze trouwerijen. In de laatste aflevering van dit seizoen werpt 'Telefacts winter' een blik op de huwelijken bij de Chinese elite. Een weddingplanner is er de standaard en de budgetten swingen de pan uit. Jaarlijks wordt er in China zo'n 360 miljard euro uitgetrokken voor trouwfeesten.