Achtbaan ontspoort: inzittenden vallen meters naar beneden 16 juni 2018

Zes mensen zijn gewond geraakt nadat drie wagons van een achtbaan in Daytona Beach in Florida ontspoorden. Twee inzittenden vielen zo'n tien meter naar beneden, anderen zaten klem in een bungelend karretje. Op beelden die de brandweer van Daytona Beach deelde via Twitter, is te zien hoe het voorste ontspoorde karretje van de Sand Blaster verticaal naast de rails hangt. De brandweer bevrijdde met behulp van grote ladders, en niet zonder moeite tien mensen.

HLN