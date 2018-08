Acht wandelaars verdrinken in Italiaanse kloof na stortregen 21 augustus 2018

Tijdens een excursie in een kloof in Zuid-Italië zijn gisteren acht wandelaars om het leven gekomen. Of er sprake is van vermisten, is nog niet bekend. Hevige regen had een bergriviertje in de kloof van Raganello (Calabrië) zwaar doen aanzwellen. De wandelaars werden verrast en konden geen kant meer op, acht van hen werden meegesleurd en verdronken. Elf anderen konden zich in veiligheid brengen door zich aan de rotsen vast te houden. Een kind moest met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis worden gebracht. De canyon is 13 kilometer lang en met kristalhelder water en spectaculaire rotsformaties een populaire uitstap bij toeristen.