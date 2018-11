Acht voor terreur veroordeelden klagen Belgische staat aan 23 november 2018

Acht gedetineerden die voor terrorisme zijn veroordeeld, slepen de Belgische staat voor de rechtbank. Ze klagen de omstandigheden aan waarin ze worden vastgehouden in de gevangenis van Itter. Ze zitten in de Deradex-vleugel, die bestemd is voor de zwaarst geradicaliseerden en moet beletten dat zij medegevangenen bekeren tot de radicale islam. Ze klagen dat ze niet mogen meedoen aan de wandeling op de binnenplaats, het zonlicht niet zien en ook geen toegang hebben tot een psycholoog. Vijf van hen vragen uitdrukkelijk om persoonlijk in de rechtbank aanwezig te zijn wanneer hun zaak behandeld wordt. Dat zou een immens politievertoon met zich meebrengen en over die vraag wordt vandaag al beslist. Over de grond van de zaak zal in december worden gepleit. Onder de klagers bevinden zich de Brusselse ronselaar Jean-Louis Denis en Souhaib El-Abdi, die voor zijn aandeel in het aanslagcomplot van Verviers tot zestien jaar veroordeeld werd. (GVV)

