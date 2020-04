Exclusief voor abonnees Acht pintjes op, en toch gaat chauffeur vrijuit voor dodelijk ongeval 07 april 2020

Een automobilist die twee jaar geleden een vrouw uit Wommelgem aanreed onder invloed, is niet verantwoordelijk voor haar dood. Volgens de Antwerpse politierechter was het ongeval niet te vermijden, onder meer door de gebrekkige straatverlichting én omdat het slachtoffer donkere kledij droeg. Gerda Gielen (59) was 's avonds haar hond aan het uitlaten, toen ze bij het oversteken van de straat door een BMW werd gegrepen. Aanrijder Danny V.L. (54) biechtte meteen op dat hij "acht pinten gedronken had". Een ademtest wees uit dat hij een alcoholconcentratie van 0,60 mg/l in het bloed had, terwijl het wettelijke maximum op 0,35 mg/l ligt. V.L. zei dat hij de vrouw helemaal niet had gezien toen ze de straat overstak, en de rechter is hem daarin gevolgd. "Dit spijtige ongeval had ook andere bestuurders, die niet hadden gedronken, kunnen overkomen", aldus zijn advocaat. "Dit hadden we totaal niet zien aankomen", reageert de familie van het slachtoffer. "Dat men beweert dat het ongeval mama's eigen schuld was, maakt het extra pijnlijk."

