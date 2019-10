Acht miljard dollar boete voor bijwerking Kempens medicijn Johan Van Geyte

10 oktober 2019

05u00 2 De Krant Geneesmiddelengigant Johnson & Johnson heeft in de VS een boete gekregen van liefst 8 miljard dollar, omdat hij onvoldoende wees op de mogelijke bijwerkingen van het antipsychotische middel Risperdal. Een man die het in zijn jeugd kreeg voorgeschreven, ontwikkelde daardoor borstgroei.

Risperdal is één van de paradepaardjes van Johnson & Johnson (J&J). Het product werd ontwikkeld bij J&J-dochter Janssen Pharmaceutica in Beerse. Het onderzoek stond destijds onder de leiding van Stef Heylen, de huidige algemeen directeur van het Belgische bedrijf.

Het product wordt voorgeschreven voor mensen met schizofrenie, bij dementen met ernstige agressieaanvallen en bij patiënten die last hebben van manische depressies.

Tot 2008 had het bedrijf een patent op de formulering van het middel, waardoor het kon uitgroeien tot een verkoopsucces. Nadien viel de bescherming weg.

Off-label

De Amerikaan Nicolas Murray, die nu 26 is, kreeg het in 2003 evenwel voorgeschreven als 9-jarige voor de behandeling van slaapproblemen als gevolg van zijn autisme. Het ging daarbij om een zogenaamde off-label-behandeling. Dat houdt in dat het middel daarvoor niet expliciet werd goedgekeurd, maar dat het kon worden toegediend als de arts oordeelde dat het toch een positief effect kan hebben. Toen Murray later vaststelde dat hij borstgroei ontwikkelde en het verband legde met het gebruik van Risperdal, kloeg hij Johnson & Johnson aan. De vertegenwoordigers van het bedrijf zouden bij hun bezoek aan dokters wat te voluntaristisch zijn geweest en onvoldoende hebben gewezen op de mogelijke bijwerkingen van het middel bij andere toepassingen dan de goedgekeurde. De formele goedkeuring van Risperdal voor gebruik bij kinderen volgde in de VS pas in 2006.

Een volksrechtbank in Philadelphia volgde hem nu en legde Johnson & Johnson een zware boete op. De geneesmiddelenfabrikant zegt evenwel in beroep te gaan. Hij zegt niet de kans te hebben gehad om zich afdoende te verdedigen. Ook verwijst hij naar de bijsluiter, waarop informatie staat over de bijwerkingen. Volgens de advocaten van Murray, die reeds een schadevergoeding van 680.000 dollar kreeg, werd die evenwel pas in een latere fase strenger.

Schikking

Verwacht wordt nu dat Johnson & Johnson nu een minnelijke schikking zal nastreven. Tegen het bedrijf zouden nog zowat 13.000 soortgelijke klachten lopen.

Voor Johnson & Johnson is het overigens niet de enige zaak. Zo werd het recentelijk ook veroordeeld voor een pijnstiller die eveneens door dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse werd ontwikkeld. Volgens de aanklagers was het medicijn verslavend. (JVG)