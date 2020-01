Acht keer zoveel vluchtelingen met boot Noordzee op SRB/BBO/CMG

22 januari 2020

05u00 0 De Krant Het is levensgevaarlijk, maar toch stappen elke dag 12 vluchtelingen in een bootje om de Noordzee over te steken. Gisterochtend kwamen voor het eerst migranten in de problemen die vertrokken vanop een Belgisch strand. "Mensensmokkelaars gebruiken steeds vaker bootjes, omdat trucks beter worden gecontroleerd."

Rond 5 uur 's ochtends belde een van de transmigranten aan bij een woning in De Panne, kletsnat en onderkoeld. Vijf migranten werden gevonden op een bus, de acht anderen - onder wie twee kinderen - zijn vermoedelijk weggevlucht via de duinen. Nu de grensbewaking zowel in Frankrijk als in Engeland is verstrengd, zetten mensensmokkelaars steeds meer transmigranten op bootjes. Die oversteek is nochtans levensgevaarlijk, vanwege de drukke scheepvaart, de sterke stromingen en de lage watertemperaturen - gisteren zo'n 8 graden. De Brugse procureur Frank Demeester ziet dat wanhopige transmigranten "de meest waanzinnige risico's nemen" om te oversteek te maken.

Voor zover de autoriteiten weten, is het de eerste keer dat vluchtelingen vanop een Belgisch strand vertrekken richting het Verenigd Koninkrijk. "Tot nog toe gebeurde dat meestal vanuit Noord-Frankrijk", zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. "Maar door de strenge controles daar verplaatst het probleem zich naar België." Vanuit Frankrijk vertrokken vorig jaar meer dan 4.600 migranten met bootjes, of meer dan 12 per dag. Sinds 1 januari hebben de Franse autoriteiten al zeker 52 migranten onderschept.

Volgens onze informatie werd dit bootje in de nacht van maandag op dinsdag in Gistel gezien op een aanhangwagen, voortgetrokken door een auto met Nederlandse nummerplaat. Dat de boot met een trailer tot op het strand van De Panne werd gebracht, wijst op georganiseerde mensensmokkel.