Exclusief voor abonnees Acht keer op rij winnen? Nog nooit gelukt 12 oktober 2019

00u00 0

Nieuwe recordpoging voor onze Rode Duivels: zij kunnen voor het eerst in de geschiedenis acht interlands op rij winnen. Eerder stopte de machine telkens na zeven opeenvolgende zeges. Dat was zo in 1980 onder Guy Thys toen België in Turijn op een 1-1-gelijkspel bleef steken tegen Engeland in de groepswedstrijd op het EK. In 2014 maakte een nederlaag tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK in Brazilië een einde aan de ongeslagen reeks onder Wilmots. En ook vorig seizoen bleven de Rode Duivels met Martínez als bondscoach op zeven overwinningen steken toen ze door Frankrijk uit de halve finales werden gewipt. Vierde keer, goeie keer? (TTV)