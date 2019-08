Exclusief voor abonnees Acht jaar geleden dat hulpverlener in brand omkwam 12 augustus 2019

Het gebeurt niet vaak in België dat er hulpverleners sterven in een brand. Volgens de gisteren beschikbare cijfers was dat geleden van 2011. Toen overleed een brandweerman tijdens het blussen van een uitslaande brand in bioscoopcomplex Imagix in Bergen (Henegouwen). Maar er vallen ook doden door andere oorzaken. Zo bezweek het jaar nadien bijvoorbeeld nog een lid van de Willebroekse brandweer toen hij aangereden werd tijdens een tussenkomst voor een verkeersongeval op A12 in Puurs. Met gewonden in haar rangen krijgt de brandweer vijftien tot vijftig keer per jaar af te rekenen. (GVV)