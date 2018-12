Acht jaar cel voor top-IT'er die hackt voor drugsbende 11 december 2018

Een IT'er uit Tielt is veroordeeld tot acht jaar cel en 42.000 euro boete omdat hij inbrak in computersystemen van Antwerpse havenbedrijven. De 40-jarige Filip Maertens deed dat op vraag van een Turkse drugsbende. Dankzij de hacking kreeg de bende de geheime pincodes die nodig zijn om containers op te halen. Zo kon ze zestien keer een container die eigenlijk voor een andere firma bestemd was, maar waarin drugs zaten, oppikken. Goed voor een buit van in totaal twee ton coke en één ton heroïne. Volgens de rechtbank heeft Maertens door de hacking een cruciale bijdrage geleverd aan de smokkel. De IT'er behoort tot de top van 'professionele hackers' in ons land, die op vraag van bedrijven fouten in hun veiligheidssysteem ontmaskerde. Hij werkte onder meer mee aan projecten van de Europese Commissie.

