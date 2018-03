Acht dagen kamperen om kleuterklasje te regelen 06 maart 2018

00u00 0

Aan de OLVE-kleuterschool in het Antwerpe Edegem staan sinds gisterochtend tientallen ouders te kamperen om hun kinderen ingeschreven te krijgen. De inschrijvingen gaan pas volgende week dinsdag van start. "De tent is gezet en de permanentie is geregeld", zegt één van de ouders. "Nog geen uur nadat het bivakkeren begon, stonden er al 55 ouders voor 47 plaatsen." Enkele ouders stelden alvast een grote partytent op om zich te weren tegen de koude. Ook aan kleuterscholen 't Singletje in Edegem en Parkschool in Mortsel stonden gisteren al om zes uur tientallen ouders te wachten. Zij hadden meer geluk en konden hun kinderen even later al inschrijven. (BSB)