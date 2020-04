Exclusief voor abonnees Acht bewoners van rusthuis gestorven 01 april 2020

In een woonzorgcentrum in Sint-Pauwels bij Sint-Gillis-Waas zijn nu al acht mensen omgekomen aan de gevolgen van een coronabesmetting. In het weekend van 21 en 22 maart werd in WZC Sint-Jozef de eerste infectie vastgesteld. Eén bewoner overleed datzelfde weekend. In de week die erop volgde, lieten nog drie bewoners het leven in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Nu blijkt dat er de voorbije dagen nog eens vier zijn bijgekomen. Op dit moment zijn geen mensen uit Sint-Jozef meer opgenomen in het ziekenhuis, maar zowat 25 bewoners vertonen wel de symptomen. In het WZC worden de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt opgevolgd, klinkt het nog.