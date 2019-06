Exclusief voor abonnees Acht Belgen op Wimbledon 28 juni 2019

Goede prestaties van de Belgen in de kwalificaties van Wimbledon. Ruben Bemelmans plaatste zich voor de zesde keer voor de hoofdtabel - een record in het professionele tijdperk - na een 6-4, 6-4, 6-1-zege op Donald Young (ATP 200). Ysaline Bonaventure (WTA 115) deed hem dat na door Arantxa Rus (WTA 136) met 3-6, 6-1, 6-4 te verslaan. Yanina Wickmayer (WTA 148) gaf zichzelf een opsteker door Liudmila Samsonova (WTA 153) met 6-4, 6-3 te kloppen. Enkel Greet Minnen (WTA 129) kreeg geen voet aan de grond (1-6, 1-6) tegen de 15-jarige Cori Gauff (WTA 301). Het Amerikaanse supertalent is de jongste Wimbledon-deelneemster sinds Laura Robson in 2009 en die deed dat met een wildcard. Zo komen er - David Goffin, Steve Darcis, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens waren rechtstreeks geplaatst - vandaag acht Belgen in de pot voor de loting en dat is maar één landgenoot minder dan het record van 1997, ook al op de All England Club. (FDW)

